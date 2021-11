Die Daimler-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche dank überzeugender Q3-Zahlen mehr als sechs Prozent zulegen können. Und auch zum Start in den November steht das Papier des Stuttgarter Autobauers auf der Gewinnerliste im DAX. Grund dafür sind offenbar auch aktuelle positive Analysten-Einschätzungen. Konkret: So hat die RBC das Kursziel für Daimler nach Quartalszahlen von 106 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate hätten einen starken Preis-Mix in ...

