DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

The NAGA Group AG: NAGA veröffentlicht Halbjahresbericht 2021 und meldet verbessertes vorläufiges EBITDA für Q3 2021 von EUR 5,7 Mio.



01.11.2021 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NAGA veröffentlicht Halbjahresbericht 2021 und meldet verbessertes vorläufiges EBITDA für Q3 2021 von EUR 5,7 Mio. Hamburg, 27. Oktober 2021 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für Trading, Kryptowährungen und Zahlungen NAGA.com, gibt die Veröffentlichung des Halbjahres-Berichts 2021 bekannt und meldet für die ersten sechs Monate des Jahres Umsätze von rund EUR 23 Mio. bei einer Gesamtleistung von EUR 24,5 Mio. und einem EBITDA von rund EUR 3 Mio. "Dies war das bisher stärkste Halbjahr in unserer Unternehmensgeschichte. Ein sehr starkes Wachstum beim Umsatz, Nutzern und abgewickelten Transaktionen. Trotz über 90% Umsatzwachstum und deutlich erhöhte Marketingaufwendungen, konnten wir ein positives EBITDA-Ergebnis liefern, was uns sehr zufriedengestellt hat.", kommentiert Benjamin Bilski, CEO der NAGA Group AG. Die Gesellschaft gibt ebenfalls bekannt, dass das sich das vorläufige EBITDA für das dritte Quartal von EUR 4,5 Mio. auf EUR 5,7 Mio. verbessert hat. Somit steht NAGA bei einem vorläufigem EBITDA von rund EUR 8,6 Mio. für die ersten neun Monate des Jahres 2021. Bilski fügt hinzu: "Man kann relativ gut an der Entwicklung des Quartals-EBITDA sehen, wie wir periodenweise das Marketing beschleunigen und dann amortisieren. Das dritte Quartal war das Ergebnis von guter Arbeit in den ersten sechs Monaten und hat das Potenzial unseres Geschäftsmodell gezeigt. Wir blicken daher mit großer Vorfreude 2022 entgegen und haben bereits alle Vorbereitungen für das Wachstum der nächsten Monate und Jahre getroffen". ###

Über NAGA NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

01.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de