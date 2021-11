Ermuntert von der anhaltenden Rekordjagd an der Wall Street greifen Investoren auch bei europäischen Aktienwerten zu. Der breit gefasste Index Stoxx600 stieg am Montag um bis zu 0,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 479,62 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann ein Prozent und notierte mit 4291,81 Zählern so hoch wie zuletzt vor 14 Jahren. Der Dax legte...

