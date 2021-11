Litomyšl, Tschechien - (ots) -Es gibt Dinge, die man nicht verbessern muss. So ist das mit Liebe gebackene, knusprige Brot zu Hause absolut nicht vergleichbar mit dem industriell hergestellten Brot im Supermarkt. Doch moderne Technologien in der Küche können uns das Leben beträchtlich vereinfachen.Blitzschnell kaltes oder kochend heißes WasserDer Wecker klingelt wieder einmal zu früh und mit halbgeschlossenen Augen treten wir unseren morgendlichen Weg in die Küche an. Danach füllen wir den Wasserkocher mit Wasser, um uns einige Minuten später einen Tee oder Kaffee zu machen. Kennen Sie diese Situation? Wäre es stattdessen nicht besser, wenn man einige Minuten länger schlafen kann? Mit den intelligenten Küchenarmaturen GROHE Red® kein Problem - per Knopfdruck liefert Ihnen die Armatur 100 °C heißes Wasser. Sie werden auch beim Kochen, der Sterilisierung von Geschirr oder Babyfläschchen, bei der Entfernung von Fett und überall dort Zeit sparen, wo Sie kochend heißes Wasser benötigen. Während die Erhitzung von 1 Liter auf 100 °C mit einem 2.000W Keramikkochfeld ca. 7 Minuten dauert, müssen Sie dank der GROHE Red-Technologie keine einzige Sekunde warten. Der Hersteller hat jedoch auch an die Sicherheit gedacht und die Küchenarmaturen mit einer Kindersicherung sowie einer innovativen Technologie ausgestattet, damit Sie oder die Kleinsten sich nicht verbrennen.Trinken Sie aufgrund des Beigeschmacks von Schwermetallen, Chlor und Kalk kein Leitungswasser, möchten jedoch gleichzeitig die Umwelt schonen und zukünftig auf den Kauf von Plastikflaschen verzichten? Dann sind die Küchenarmaturen mit der GROHE Blue®-Technologie die passende Lösung. Dank dieser exklusiven Technologie können Sie beispielsweise frisches, gefiltertes Wasser mit 100 % Geschmack direkt aus der Armatur genießen. Und wie mögen Sie Ihr Wasser - still, medium, sprudelnd oder kühl? Mit der GROHE Blue® alles kein Problem.Backen Sie gerne, doch Ihre Hände sind logischerweise vom Teig schmutzig? Dann werden Sie die GROHE Minta Touch-Armaturen lieben. Sie sind mit der EasyTouch-Technologie ausgestattet, die dafür sorgt, dass Sie die Armatur nur noch mit dem Handgelenk oder Unterarm berühren müssen. So müssen Sie nicht mehr den Hebel bedienen, wenn Ihre Hände vom Kochen schmutzig sind, was wiederum viel Zeit spart und besonders hygienisch ist.Der beste Freund der Armatur? Die Spüle!Spülen gehören zu jeder Arbeitsplatte in der Küche. Je nach verfügbarem Platz können Sie zwischen einer Spüle mit einem Becken, einer großzügigeren Doppelspüle oder einer interessanten Eckspüle wählen. Darüber hinaus kann sie mit er Abtropffläche ausgestattet sein, die insbesondere beim Geschirrspülen nützlich ist.Spülen (https://www.sanitino.de/spuelen) müssen ferner einiges aushalten. Egal, ob heißes Wasser, chemische Reinigungsmittel, das häufige Ablegen von Geschirr oder manchmal auch Stößen. Welches Material eignet sich am besten für Ihre Küche?·Edelstahlspüle - sie ist widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Darüber hinaus hält sie hohen Temperaturen und Chemikalien stand und ist sehr pflegeleicht. Der Nachteil ist, dass sie etwas kratzanfälliger ist.·Granitspüle - auf den ersten Blick ein charakteristisches Element jeder Küche, die widerstandsfähig, kratzfest und hitzebeständig ist. Aufgrund ihrer Oberfläche muss Sie jedoch etwas häufiger gereinigt werden, da sich Schmutz und Kalk leichter ablagern.·Tectonitespüle - sie sieht aus wie Granit, ist aber viel günstiger in der Anschaffung. Sie ist auch relativ hart und langlebig. Da der Kern jedoch weiß ist, werden Kratzer sichtbar.Die TraumkücheEine hochwertige sowie intelligente Küchenarmatur in Kombination mit einer stilvollen Spüle wird nicht nur zum Hingucker in Ihrer Küche, sondern sorgt auch für mehr Komfort beim Kochen und weiteren Aktivitäten in der Küche. Beim Kauf sollten Sie auch berücksichtigen, dass sie Ihnen viele Jahre Freude bereiten sollen. Daher lohnt es sich, in hochwertige Produkte von bewährten Marken zu investieren.Pressekontakt:Josef Kramarjosef.kramar@proficio.cz+420 604 169 960Original-Content von: Sanitino, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159656/5061111