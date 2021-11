Die Schweiz startet mit einem neuen Jahreshöchstpreis von 103,18 Franken pro 100 Liter in die Woche, aber auch in Deutschland und Österreich steigen die Preise. Die chinesische Regierung kündigt an Teile Ihrer strategischen Diesel- & Benzinreserve für den inländischen Markt freizugeben. In Erwartung des am vierten November stattfindenden Meetings der OPEC+ gehen die Marktteilnehmer weiterhin davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...