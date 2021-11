Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem portugiesischen Energieunternehmen Galp 41,5 Millionen Euro zur Verfügung, um den Aufbau eines Ladenetzes in Spanien und Portugal zu unterstützen. Das Projekt sieht die Einführung von 5.500 Ladepunkten bis 2025 vor. Davon sollen 55 Prozent in weniger entwickelten Regionen und in sogenannten Kohäsionsregionen auf der iberischen Halbinsel aufgestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...