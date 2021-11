Robusten Unternehmensdaten stehen vage Ausblicke in der derzeitigen Berichtssaison gegenüber. Viele Risiken von Inflation bis Lieferengpässen sprechen für eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Positive Konjunkturdaten könnten aber einen Jahresendspurt auslösen. 1. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). In der kommenden Handelswoche hat vor allem die Konjunktur Konjunktur. Die ersten großen Notenbanken ändern ihren Kurs. Darin sind sich Beobachter*innen einig. So wird damit gerechnet, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...