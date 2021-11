Die Ölpreise sind am Montagvormittag gestiegen. Gegen 11.15 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,40 US-Dollar, was einem Plus von rund 0,8 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag entspricht. Auch US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg im Preis um rund 0,4 Prozent auf 83,94 Dollar.Zunächst hatten die Ölpreise jedoch nachgegeben am Montag. Grund ...

