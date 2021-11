Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag weiterhin sehr fest tendiert. Der ATX lag gegen 12.10 Uhr mit einem deutlichen Plus von 1,90 Prozent bei 3.791,82 Punkten. Auch der marktbreite ATX Prime verbuchte Zugewinne von 1,82 Prozent auf 1.910,31 Einheiten. In einem allgemein sehr positiven Umfeld in Europa verbuchte der Wiener Aktienmarkt die klarsten Aufschläge.Neben den überwiegend positiven Vorgaben ...

