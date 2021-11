Montreal (ots/PRNewswire) -Ovivo Inc. ("Ovivo"), ein globaler Anbieter von Ausrüstung, Technologie und Systemen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, freut sich, bekannt zu geben, dass Cembrane A/S ("Cembrane") der Ovivo-Gruppe beigetreten ist.Cembrane wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Lynge, Dänemark. Das Unternehmen stellt eine einzigartige patentierte Flachmembran aus Siliziumkarbid ("SiC") her, die von Wasser- und Abwasseraufbereitungs-OEMs und Systemintegratoren weltweit für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Trinkwasser und Abwasser im kommunalen und industriellen Markt eingesetzt wird. Die SiC-Membrantechnologie von Cembrane ist in mehr als 450 Anlagen in 65 Ländern integriert und stellt eine perfekte Ergänzung zum Prozess- und System-Know-how von Ovivo dar. Ovivo hat in der Vergangenheit mit vielen Arten von Membranen gearbeitet, aber nach mehreren Jahren des Testens, Installierens und Betreibens von über 50 Anlagen mit Cembrane SiC-Membranen hat Ovivo Cembrane SiC-Membranen als seine bevorzugte Membrantechnologie für die Zukunft bestimmt.Wasser ist eine endliche Ressource, die so weit wie möglich aufbereitet, zurückgewonnen und wiederverwendet werden muss. Membranen spielen eine Schlüsselrolle bei der Aufbereitung von Wasser in höchster Qualität und ermöglichen es uns, diese wertvolle Ressource zu reinigen und zu schützen. Im Vergleich zu konventionellen Membranen, die bei Beanspruchung Probleme bereiten können, ist die Cembrane SiC-Technologie sehr ausfallsicher, da die natürlichen Eigenschaften des Siliziumkarbids mühelos Wasser anziehen und Verunreinigungen abweisen. Daraus resultieren extrem hohe nachhaltige Flussraten und die Fähigkeit, zuverlässig mit hohen Feststoffanteilen und Ölen sowie unter anderen schwierigen Bedingungen zu arbeiten, mit denen Polymermembranen Schwierigkeiten haben. Siliziumkarbid ist außerdem eines der härtesten Materialien der Welt und hält den unterschiedlichsten Temperaturen, pH-Werten, Chemikalien und Drücken stand. SiC-Membranen haben in einigen der anspruchsvollsten Anwendungen der Wasser- und Abwasseraufbereitung ein neues Leistungsniveau erreicht.Die Partnerschaft zwischen Cembrane und Ovivo begann im September 2018, als Ovivo eine exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnete und eine Minderheitsbeteiligung an Cembrane übernahm. Seitdem hat Ovivo die SiC-Membranen von Cembrane erfolgreich in viele seiner Lösungen integriert. Die Integration von Cembrane in die Ovivo-Gruppe wird nicht nur das Wachstum in den bestehenden Märkten von Ovivo fördern, sondern auch neue Möglichkeiten mit neuen Lösungen schaffen, die auf die Bedürfnisse der Kunden nach Langlebigkeit, höchster Leistung und Nachhaltigkeit abgestimmt sind. Als Teil von Ovivo wird Cembrane unter seinem eigenen Markennamen operieren und weiterhin von Lasse Andreassen als CEO von Cembrane geleitet werden."Wir freuen uns, Cembrane und seine Mitarbeiter als Teil der Ovivo-Familie zu begrüßen, nachdem wir mehrere Jahre lang erfolgreich mit ihnen zusammengearbeitet haben", sagt Marc Barbeau, Präsident und CEO von Ovivo. "Unsere Mission ist es, unseren Kunden nachhaltige und effiziente Wasseraufbereitungslösungen durch Expertise und Innovation zu bieten, und die von Cembrane entwickelte SiC-Membrantechnologie ist das perfekte Produkt, um unseren Kunden nachhaltige und innovative Lösungen mit Mehrwert zu liefern", schloss M. Barbeau ab."Ovivo ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Wasser- und Abwasseraufbereitung, zu dem wir im Laufe der Jahre eine sehr enge und starke Beziehung aufgebaut haben. Ich denke, dass es der perfekte Sponsor mit einer strategischen und globalen Reichweite ist, um den langfristigen Erfolg und die Entwicklung von Cembrane und seinen Mitarbeitern zu unterstützen", sagte Lasse Andreassen, CEO und ehemaliger Hauptaktionär von Cembrane.Besuchen Sie Cembrane am Stand 05.475C auf der Aquatech, die vom 2. bis 5. November 2021 in Amsterdam, Niederlande, stattfindet.Informationen zu Ovivo Inc.Ovivo ist ein weltweiter Anbieter von Ausrüstung, Technologie und Systemen zur Produktion von reinstem Wasser und zur Aufbereitung einiger der schwierigsten Abwässer in der Branche. Ovivo ist eine starke globale Marke mit renommierten Handelsmarken, die über mehr als 150 Jahre Erfahrung und Referenzen in der Wasseraufbereitung verfügt, unterstützt durch ihre urheberrechtlich geschützten Produkte, fortschrittlichen Technologien und umfassendes Know-how in der Systemintegration. Ovivo liefert konventionelle bis hochtechnologische Wasseraufbereitungslösungen für den industriellen und kommunalen Markt und nutzt seinen großen Bestand an installierter Ausrüstung auf der ganzen Welt, um seinen Kunden Ersatzteile und Dienstleistungen anzubieten. Ovivo hat sich der Innovation in einer Branche verschrieben, die sich ständig weiterentwickelt, und bietet Wasseraufbereitungslösungen an, die kostengünstig, energieeffizient und umweltverträglich sind.Ovivo betreibt eine integrierte globale Plattform in 15 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Experten für Wasseraufbereitung. Ovivo ist im Besitz der deutschen SKion Water GmbH, einem globalen Technologie- und Lösungsanbieter sowie Anlagenbauer im Bereich der kommunalen und industriellen Wasser- und Abwassertechnik. SKion Water ist eine Tochtergesellschaft der Investmentholding SKion GmbH der deutschen Unternehmerin Susanne Klatten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.ovivowater.com.Weitere Informationen über Slowenien finden Sie unter www.cembrane.com.Pierre-Marc Sarrazin, Vizepräsident, Unternehmensfinanzierung und Schatzamt, Tel.: 514 284-7208, pierre-marc.sarrazin@ovivowater.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1673291/Ovivo_Inc__Cembrane_Joins_Ovivo_to_Propel_the_Growth_of_its_Sili.jpgOriginal-Content von: Ovivo Inc.; Cembrane, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159679/5061321