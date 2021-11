DJ Coca-Cola kauft für 5,6 Mrd Dollar restlichen BodyArmor-Anteil

NEW YORK (Dow Jones)--Die Coca-Cola Co kauft die restlichen 85 Prozent der Anteile an dem Sportgetränke-Produzenten BodyArmor, die ihr noch nicht gehören. Der Kaufpreis belaufe sich auf 5,6 Milliarden US-Dollar in bar, teilte der US-Getränkekonzern mit. Über das Geschäft hatte das Wall Street Journal am Wochenende berichtet.

Coca-Cola wird die Übernahme mit vorhandenen Barmitteln bezahlen. Das Unternehmen hatte die 15 Prozent an BodyArmor, die es derzeit schon besitzt, 2018 erworben - mit der Aussicht auf eine vollständige Übernahme.

BodyArmor wird als separates Unternehmen innerhalb der nordamerikanischen Geschäftseinheit von Coca-Cola operieren. Das derzeitige Führungsteam, einschließlich des BodyArmor-Mitbegründers Mike Repole, bleibt im Amt. Die Unternehmen erklärten, dass Coca-Cola und Repole von BodyArmor im Rahmen der Transaktion an einem Portfolio stiller Getränke zusammenarbeiten werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2021 09:08 ET (13:08 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.