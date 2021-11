Google verspricht für das Pixel 6 Pro wegen flackernder Displays Abhilfe zu schaffen. Der Day-One-Patch für die Geräte auf Build SD1A.210817.036 will sich derweil bei Geräten im O2-Netz nicht installieren. Hier hilft ein Trick. Google hat in seinen Hilfeforen ein erstes Update für seine neuen Pixel-6-Modelle angekündigt. Die Aktualisierung soll unter anderem einen Fehler beheben, bei dem das Display des Pixel 6 Pro (Test) nicht mehr flackern soll. Day-One-Patch kommt bei O2-Nutzer:innen nicht an Das Google Pixel 6 Pro. (Foto: t3n) O2-Kundinnen, die sich eines der Pixel-6-Modelle gekauft haben, warten seit dem ...

