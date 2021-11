Impfungen könnten in Zukunft über mikroskopisch kleine Nadeln verabreicht werden. Ein tiefer Einstich, wie bei herkömmlichen Spritzen, wäre dann nicht mehr notwendig. Eine Spritze verabreicht zu bekommen, empfindet vermutlich niemand als sonderlich angenehm. Noch schlimmer trifft es Menschen mit einer ausgewachsenen Spritzen-Phobie. Wer an dieser Angststörung leidet, kann mitunter sogar bei einer Impfung ohnmächtig werden. Eine Cambridge-Studie geht davon aus, dass rund zehn Prozent aller Briten, die sich gegen eine Coronaimpfung sträuben, an dieser Krankheit...

Den vollständigen Artikel lesen ...