Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf weiterhin mit deutlichen Aufschlägen notiert. Gegenüber zu Mittag konnte der heimische Aktienmarkt die ohnehin schon klare Zugewinne sogar noch ausbauen. Der ATX stand gegen 14.30 Uhr mit einem Plus von 1,95 Prozent bei 3.793,91 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,85 Prozent auf 1.910,97 Einheiten.Auch an den anderen Märkten in Europa war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...