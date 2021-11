WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im September überraschend gesunken. Sie seien im Monatsvergleich um 0,5 Prozent geschrumpft, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

Allerdings entwickelten sich die Bauinvestitionen im August etwas besser als bisher bekannt. Das Ministerium revidierte die Daten nach oben. Demnach gab es einen Anstieg um 0,1 Prozent, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.

Seit einiger Zeit wird die Baubranche von Materialengpässen und Preissteigerungen für Baustoffe gebremst./jkr/bgf/stw