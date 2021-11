31x Oktober hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei -0,01 Prozent. Mit dem 2,43-Prozent-Plus im Oktober 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf +0,07 Prozent gedreht. Der Oktober rangiert damit um einen Platz verbessert auf Nr. 8 der 12 Monate. In der Oktober-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel hat Andritz die Österreichische Post überholt. Die Andritz-Performance durchschnittlich +2,23 Prozent in 21 Jahren. Die Post kommt nun auf +2,20 Prozent in 16 Jahren. Andritz hat nun im Oktober 2021 also nicht nur das Aktienturnier gewonnen, sondern auch die Oktober-Führung geholt. Die beste Aktie im November ist übrigens FACC mit sagenhaften +12,48 Prozent im Mittel von 8 ...

