Die Aktie vom Getränkeriesen Coca-Cola startet etwas schwächer in die neue Woche. Am Freitagabend verkündigte der Konzern die Übernahme vom Getränkehersteller BodyArmor. Coca-Cola will damit seine Marktstellung im Bereich "Sportgetränke" verbessern. Die Aktie nimmt nun wieder Fahrt in Richtung Mehrmonatshoch auf.Coca-Cola hat für 5,6 Milliarden US-Dollar (4,8 Mrd Euro) die noch fehlenden 85 Prozent der Anteile von Mitgründer Mike Repole und weiteren Eigentümern erworben, teilte er am Montag in Atlanta ...

