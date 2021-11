Vergangene Woche hatten schwächere Wachstumsprognosen, eine flächere Zinskurve und enttäuschende Zahlen von Amazon und Apple die Anleger verunsichert. In der neuen Handelswoche scheinen diese Sorgen an den US-Börsen jedoch vorerst verflogen und es geht es rauf zu neuen Höchstständen. Der Dow Jones Industrial schaffte es im frühen Handel erstmals kurz über die Marke von 36.000 Punkten, ließ dann aber den weiteren Schwung vermissen. Zuletzt verblieb er als einziges New Yorker Kursbarometer mit 0,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...