LONDON (Dow Jones)--Die Prudential Financial Inc will neue Direktinvestitionen in jene Unternehmen beschränken, die ein Viertel oder mehr ihrer Einnahmen aus Steinkohle erzielen. Der Finanzdienstleister und Vermögensverwalter erklärte, dies sei Teil seiner Pläne zur Bewertung von Scope-3-Emissionen, einschließlich derjenigen, die mit den eigenen Vermögenswerten in seinem 460 Milliarden Dollar schweren Portfolio verbunden sind. Scope-3-Emissionen stammen auch aus Anlagen, die sich nicht im Besitz oder unter der Kontrolle eines Unternehmens befinden.

Prudential teilte mit, dass es sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen für seine primären inländischen und internationalen Home-Office-Aktivitäten zu erreichen. Als Zwischenziel hat sich das Unternehmen gesetzt, bis 2040 kohlenstoffneutral zu werden.

Die betrieblichen Emissionen seiner Hauptniederlassungen will Prudential durch die Konsolidierung seiner Immobilien, durch Investitionen in energieeffiziente Kapitalverbesserungen für die eigenen Liegenschaften und durch den Kauf von erneuerbarer Energie reduzieren werde.

