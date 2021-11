Den heutigen Handelstag beginnt GameStop mit einem kräftigen Anstieg. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund fünf Prozent in die Höhe. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 192,25 USD. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles GameStop-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bis heute lag dieses Top bei 192,18 USD. Bei GameStop ist also Hochspannung angesagt.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Denn Leerverkäufer oder Trader, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...