Tesla springt heute regelrecht nach oben. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund vier Prozent zubuche. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 1159,56 USD hingeblättert werden. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Tesla-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Mit dem Anstieg auf über 1159,56 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Bei 1115,13 USD lag das bisherige Hoch. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Tesla.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...