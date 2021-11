Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - AURELIUS Elephant Limited, eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO") (ISIN DE000A0JK2A8/ WKN A0JK2A) und AURELIUS European Opportunities IV, S.C.A. ("AURELIUS European Opportunities Fund IV"), haben heute eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der britischen Geschäftsaktivitäten von McKesson ("McKesson UK") von der McKesson Corporation (Irving, Texas), im Rahmen eines Corporate Carve-Outs unterzeichnet, so AURELIUS Equity Opportunities in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...