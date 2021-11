Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Flut von ökonomischen Daten hat die Finanzmärkte in der vergangenen Handelswoche überschwemmt, berichten die Analysten der DekaBank.Das ifo-Geschäftsklima habe eher auf einen für die deutsche Wirtschaft düsteren Konjunkturherbst hingedeutet, wozu nicht nur die anhaltenden Produktionshindernisse, sondern auch die ansteigenden Belastungen des Gesundheitswesens durch wieder stark zunehmende Infektionszahlen beigetragen hätten. Trotzdem bleibe die Nachfrage stabil. Angesichts der erfreulichen Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt seien die Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen. Während die USA für das dritte Quartal langsam eine Beruhigung der Konjunkturrallye melden würden, habe sich die europäische Wirtschaft in diesem Zeitraum deutlich belebt. Dies, sowie Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zinsen weiter niedrig zu halten, habe dafür gesorgt, dass sich die Aktienmärkte stabil gehalten hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...