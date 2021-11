Die Netze BW startet in Wangen ein weiteres ihrer Netzlabore zum "Intelligenten Heimladen". Für die kommenden sechs Monate stellt der Verteilnetzbetreiber acht Haushalten je ein Elektroauto kostenfrei zur Verfügung, um an einem Feldversuch des Unternehmens teilzunehmen. In den Netzlaboren "Intelligentes Heimladen" untersucht die Netze BW die netzdienliche und kundenfreundliche Steuerung von Elektrofahrzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...