Solange der Unterstützungsbereich zwischen 28,00 und 29,10 US-Dollar per Wochenschlusskurs verteidigt wird, bleiben weitere Zugewinne an das nächsthöhere Ziel gelegen um die Zwischentiefs aus Ende Februar möglich, darüber würde schließlich das 61,8 % Fibonacci-Retracement in den Fokus der Investoren rücken. Investierte Anleger können ihre Stopps nun merklich nachziehen, ein Niveau von über 27,56 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...