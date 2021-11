(shareribs.com) New York 01.11.2021 - Der Autobauer Tesla hat in den vergangenen Tagen wichtige Lieferverträge geschlossen. Die Chefin von General Motors will Tesla beim Absatz von Elektroautos in wenigen Jahren einholen. Tesla hat kürzlich seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und verzeichnete einen Rekordumsatz und -absatz. Auf Sicht des Jahres könnten rund 950.000 Fahrzeuge ausgeliefert ...

