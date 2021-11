Hamburg (ots) -Die Online Marketing Agentur InternetServiceAgentur.com ist Spezialist für die Leistungsbereiche SEO-Beratung, SEA Adwords, Content-Marketing und Social Media Marketing. In einer komplexen und schwer durchschaubaren Branche will die Agentur Vertrauen schaffen durch absolute Verständlichkeit und Transparenz. Mit einfach smartem Handwerk und lösungsorientierten Ideen positioniert sich die InternetServiceAgentur.com am Markt der Agenturen - und differenziert sich gleichzeitig damit.Im Angebot der Online Marketing Agentur (https://www.internetserviceagentur.com) aus Hamburg finden sich neben klassischen Leistungen des Online-Marketings wie die Suchmaschinenoptimierung auch Maßnahmen und Produkte wie Webdesign (https://www.internetserviceagentur.com/leistungen/webdesign-agentur.html) und -programmierungsowie die Erstellung von Logos und Printprodukten wieder."Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden, ihren Markt und die Prozesse, die nötig sind für effizientes Marketing. Und wir teilen unser Verständnis gern mit unseren Kunden.", erklärt Wohlgemuth. "Unsere Mission ist: Mehr Traffic, mehr Wachstum und mehr Absatz!" Dafür werden Kampagnen mit Strategie anhand der Zielgruppe entwickelt und in einzelne Maßnahmen unterteilt."Wir punkten mit Erfahrung. Nicht selten kommen Unternehmen für eine Beratung zu einer wirkungsvollen Onlinestrategie. Unser Konzept funktioniert mit Bausteinen. SEO Beratung (https://www.internetserviceagentur.com/leistungen/seo-beratung.html), Google Ads (https://www.internetserviceagentur.com/leistungen/sea-adwords.html) und Co. wird bei uns immer auf Inhalte ausgerichtet. Die Ziele sind meist ein Wachstum der Sichtbarkeit bei optimaler Performance. Wenn wir gemeinsam feststellen, dass die Website, auf die das Marketing kanalisiert wird, veraltet ist, oder dass das Logo bzw. die CI nicht mehr zur gewünschten, professionellen Außenwirkung passt, dann haben wir auch die passenden Profis im Team".Die Stärken dieses Systems liegen auf der Hand - mit Erfahrungsgrößen auf Kundenseite von der Privatperson bis zum Konzernumfeld hat die Internet-Service-Agentur bereits Projekte jeder denkbaren Größe konzipiert und zum erfolgreichen Abschluss gebracht.Heiko Wohlgemuth beschreibt die Philosophie, die hinter seinem Ansatz steht: "Wir denken anders, als man das gewohnt ist. Gute Kampagnen müssen nicht kompliziert sein. Am Ende passen die besten Lösungen auf einen Bierdeckel. So entstand auch unser Leitmotiv "Einfach ist smart". Warum sollte man sich über teure und langwierige Prozesse in Agenturen Leistungen einkaufen, die man auch zügig, umfassend und unkompliziert bekommen kann? Wir bieten unseren Kunden für jede Aufgabenstellung im Marketing eine smarte Lösung".Mit der Zertifizierung und Vergabe des Google-Partner-Logos bestätigt Google der Online Marketing Agentur Kenntnisse und erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Suchmaschinenwerbung Google Ads. Für Kunden und Interessenten ist es häufig nicht leicht zu erkennen, welche Agentur über ein fundiertes Wissen im Bereich Google Ads (SEA) verfügt. Zu groß und zu unübersichtlich ist die stetig wachsende Zahl von SEA- und Online-Marketing-Agenturen. Auch aus diesem Grund gibt der Suchmaschinenanbieter sein Prüfsiegel "Google Partner" in Form eines Logos heraus.Die Voraussetzungen für anerkannte Partner sind vielschichtig: Dazu gehört sowohl eine umfangreiche, online zu absolvierende Prüfung, als auch der Nachweise über das zu verwaltende Budget. Hintergrund ist hier nicht, nur Partner mit hohem Investitionswillen zu akzeptieren. Vielmehr kann über die Festlegung einer solchen Summe nachgewiesen werden, dass die Arbeit mit entsprechenden Budgets für die ausführende Agentur unproblematisch ist. Somit sichert Google mit diesem Kriterium gleichzeitig den Endkunden ab, der der Agentur sein Geld zur Verwaltung freigibt. Gleichzeitig wird dadurch leicht erkennbar, ob es sich beim Anbieter der SEA-Leistungen um einen erfahrenen Dienstleister handelt.Das letzte Kriterium - die Unternehmensleistung - bescheinigt ebenfalls eine langfristige und stabile Ausrichtung der Agentur. Dabei müssen ein positives Unternehmenswachstum und eine erfolgreiche Kundenbindung und -Neugewinnung nachgewiesen werden."Mit 20 Jahren Erfahrung im Onlinemarketing und in der Suchmaschinenwerbung bringen wir die geforderten Kriterien mit: Das Team verfügt über enormes Wissen zu Performance, Optimierung, Konzepten usw. Anders wäre es auch nicht möglich, in den vergangenen Jahren so erfolgreich für unsere Kunden zu arbeiten und sie zu betreuen. Das Partner-Logo ist weniger ein Nachweis für uns, sondern eher für unsere Kunden und Interessenten. Es zeigt, dass auch Google unsere Kampagnen als erfolgreich einschätzt".Der Partner-Status geht natürlich mit der Vorgabe einher, sich weiterzuentwickeln und ständig über Neuerungen und Änderungen im Bereich der Suchmaschinenwerbung auf dem Laufenden zu bleiben. Heiko Wohlgemuth beschreibt das so: "Das, was heute als Standard bei der Platzierung von Werbung in den Suchmaschinen gilt, muss morgen nicht unbedingt der beste Ansatz sein. Wir möchten unseren Kunden immer die smarteste Lösung anbieten. 