TP Global FX, bekannt als der führende, preisgekrönte und vertrauenswürdigste Forex-Broker des Jahres 2021, hat am 24 September mit der Einweihung seines neuen Büros in Dubai Fuß gefasst. TP Global FX hat weltweite Wurzeln in Ländern wie Europa, Afrika, Mauritius, Nigeria, Armenien, Vanuatu und hat sich nun entschieden, dasselbe in der Stadt im Nahen Osten Dubai anzubieten. Die Mission des Unternehmens ist es, den Anlegern und Händlern die besten Handelsbedingungen zu bieten, indem sie modernste KI/ML-basierte Handelserfahrungen nutzen.

Ihr Ziel ist es, der Branchenführer für das Angebot eines solchen fortschrittlichen technologiebasierten Handels zu sein und ein insgesamt einzigartiges Kundenerlebnis zu bieten. Ihre Mission ist es, ihren Kunden zu helfen, Gewinn zu ziehen aus den Investitionen über ihre verschiedenen Bildungs- und Mentoring-Dienste sowie durch die Nutzung ihrer strategischen Partnerdienste wie Signal Services, Copy Trading, Crypto Contracts Trading usw. Ihre ständigen Innovationen haben dazu geführt, dass sie auf der Forex Expo Dubai 2021 mehrere Auszeichnungen in den Kategorien "Best IB/Affiliate Program", "Most Transparent FX Broker" und "Best FX Educational Broker" gewonnen haben.

Nitish Sharma, Global CEO, TP Global FX, kommentierte einen weiteren Neubeginn: "Bei TP Global FX haben wir uns immer bemüht, unsere Dienstleistungen zu erneuern und die Anforderungen unserer Kunden im Mittelpunkt zu stellen. Mit den wachsenden Anforderungen der Handelsbranche benötigten unsere Benutzer unsere Dienstleistungen mehr denn je; daher haben wir uns entschieden, unsere Expertise auch in Dubai zu erweitern. Wir sind unseren treuen Benutzern dankbar, die uns während der gesamten Reise treu geblieben sind und auch weiterhin bei uns sein werden; Wir werden uns auch weiterhin selbst erneuern und global expandieren, um ein maximales Publikum zu erreichen."

Sie werden derzeit in VFSC Vanuatu reguliert und Händler können auf ihrer Website von den fortschrittlichen Handelslösungen von TP Global FX profitieren:https://tpglobalfx.com/

Khwaish Hingad, E-Mail id-pr@vibesmultientertainment.com