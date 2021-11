Die Corona-Zahlen steigen und von einer Herdenimmunität weltweit noch keine Spur. Kein Wunder, dass Impfstoffaktien nach wie vor extrem gefragt sind. Auch der französische Impfstoffentwickler hat den Höhenflug der vergangenen Tage genutzt, um sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld zu beschaffen. Heute haben sogar die begleitenden US-Banken ihre Optionen gezogen und sich selbst Aktien gesichert!

Insgesamt rund 4,5 Millionen neue Aktien hatte Valneva bis Freitag Nachmittag ausgegeben. Heute erhöhte sich die Zahl auf über fünf Millionen, nachdem die Konsortialbanken ebenfalls zugeschlagen haben. 88 Millionen Euro an frischem Geld spült die Kapitalmaßnahme in die Kassen. Das Geld wird vornehmlich in die Impfstoffentwicklung fließen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...