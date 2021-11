DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

ISM-Index für US-Industrie fällt im Oktober

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Oktober verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 60,8 (Vormonat: 61,1). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 60,3 prognostiziert.

Markit: US-Industrie zeigt im Oktober nachlassenden Schwung

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Oktober im Vergleich zum Vormonat abgeschwächt. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 58,4 von 60,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 59,3 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 59,2 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

DIW: Deutschland soll mit Klima-Allianz entschlossen vorangehen

Deutschland muss nach Überzeugung der Leiterin der Abteilung Energie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, "eine Vorreiterrolle einnehmen und im eigenen Land ernsthaften Klimaschutz hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien konsequent umsetzen". Global sollte Deutschland zusammen mit Europa, den USA und weiteren willigen Ländern eine Klima-Allianz für den Ausstieg fossiler Energien und dem Einstieg hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien gründen.

Verhärtete Fronten bei zweiter Ländertarifrunde

Für die mehr als 800.000 Angestellten der Bundesländer außer Hessen hat die zweite Tarifrunde mit verhärteten Fronten zwischen den Tarifparteien begonnen. Verdi-Bundeschef Frank Werneke forderte die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) vor dem Beginn der Verhandlungen in Potsdam auf, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) wies die Forderungen von Verdi und Beamtenbund nach fünf Prozent, mindestens jedoch monatlich 150 Euro und im Gesundheitswesen 300 Euro mehr Lohn erneut zurück.

Fast zwei Drittel fordern von Regierung mehr Priorität für Klimaschutz

Fast zwei Drittel der Deutschen fordern, dass die neue Bundesregierung dem Klimaschutz höhere Priorität einräumt. Das geht aus einer Auswertung des Dynata Global Consumer Trends hervor, der auch für andere Länder vorgenommen wurde. 64 Prozent äußerten demnach diese Auffassung.

Erdogan sagt Teilnahme an Weltklimakonferenz ab

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Teilnahme an der Weltklimakonferenz (COP26) kurzfristig abgesagt. Als Begründung verwies Erdogan auf Bedenken hinsichtlich der Sicherheit bei dem Gipfeltreffen im schottischen Glasgow. Erdogan hatte sich am Sonntag am Rande des G20-Gipfels in Rom mit US-Präsident Joe Biden getroffen und wollte eigentlich am Montag nach Glasgow weiterreisen. Doch stattdessen flog er in die Türkei zurück. Erdogan sagte Journalisten an Bord seiner Regierungsmaschine, dass die Organisatoren des UN-Klimagipfels nicht auf die Forderungen seiner Delegation hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen eingegangen seien.

Biden entschuldigt sich für US-Austritt aus Paris-Abkommen unter Trump

US-Präsident Joe Biden hat sich für den zeitweisen Austritt seines Landes aus dem Klimaschutzabkommen von Paris unter seinem Vorgänger Donald Trump entschuldigt. Die vorherige Regierung habe die USA durch diesen Schritt "ein wenig ins Hintertreffen gebracht", sagte Biden in seiner Rede bei der Weltklimakonferenz (COP26) in Glasgow. Eine seiner ersten Amtshandlungen sei es dann jedoch gewesen, dem Abkommen wieder beizutreten, betonte er.

Indien will bis 2070 Klimaneutralität erreichen

Indien strebt erst bis 2070 Klimaneutralität an. Wie Premierminister Narendra Modi bei der Weltklimakonferenz in Glasgow bekanntgab, will der drittgrößte CO2-Emittent der Welt das Ziel der sogenannten Netto-Null-Emissionen bis 2070 erreichen. Nach UN-Angaben haben sich mehr als 130 Länder das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bereits bis 2050 auf Null zu reduzieren.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Bauausgaben Sep -0,5% (PROG: +0,4%) gg Vm

