Shenyang, China (ots/PRNewswire) -Die 20. Internationale Ausstellung für Ausrüstungsherstellung wurde am 22. Oktober 2021 im Shenyang International Exhibition Center (als "China Expo" bezeichnet) in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, eröffnet.Unter dem Motto "Intelligente Fertigung fördert Transformation und Wiederbelebung" erstreckt sich die Ausstellungsfläche über 100.000 Quadratmeter und umfasst 8 Ausstellungsbereiche mit 3454 Ständen. Nach Angaben des Informationsbüros der Volksregierung von Shenyang wurden viele Hightech-Produkte wie z. B. ein Selbstrettungssystem, das auf VR-Technologie basiert, vorgestellt.Aus den Angaben des Organisationskomitees der CIEME geht hervor, dass 812 chinesische und ausländische Unternehmen an der Ausstellung teilnehmen werden. Es gibt 433 inländische Aussteller mit 2431 Ständen, sowie 136 Unternehmen aus Übersee und mit ausländischer Beteiligung, die 16,7 % der Gesamtzahl der Aussteller ausmachen. Die Provinzen Shaanxi, Shandong und Hunan nahmen als Hauptgäste an der Ausstellung teil, Hefei war die Themenstadt der Ausstellung.Nach Angaben des Organisationskomitees der CIEME nahmen insgesamt 51 Top-500-Unternehmen und multinationale Konzerne an der Ausstellung teil. Es gibt 6 weltberühmte Werkzeugmaschinenunternehmen und 62 bekannte inländische Unternehmen, die Ausrüstungen herstellen, was zeigt, dass der Anteil der intelligenten High-End-Exponate erheblich gestiegen ist. Am Eröffnungstag zogen alle Arten von Hightech-Maschinen und -Geräten sowie Stände mit den Merkmalen der Zeit fast 33.000 Besucher an.Darüber hinaus wurden am Eröffnungstag das 6. Gipfelforum wichtiger Fertigungsfirmen, die Internationale Ausstellung für Gießereiwesen und Warmumformung in China (Shenyang), die Beschaffungsmesse für chinesische Staatsunternehmen, die Pressekonferenz für neue Produkte und neue Technologien, die Ausstellung zum 20-jährigen Bestehen der China Expo und die Einkaufskonferenz für chinesische Werkzeugmaschinen aus einer Hand abgehalten. Delegationen, Handelskammern, Verbände und Aussteller aus den gastgebenden Provinzen, der Themenstadt und einigen Provinz- und Regionalregierungen werden während der Veranstaltung auch Produktförderungssitzungen, Konferenzen über neue Produkte, technische Austauschtreffen, Handelsaufträge, Investitionsverhandlungen und technische Zusammenarbeit abhalten.Die Ausstellung wird in diesem Jahr sowohl online als auch offline stattfinden. Die Offline-Ausstellung dauert 4 Tage, und die Online-Cloud-Ausstellung findet vom 22. Oktober bis zum 22. November statt.Pressekontakt:Frau LiuTel: +86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of Shenyang People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149581/5061523