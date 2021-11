Apple will dem iPhone eine Sicherheitsfunktion verpassen, mit der das Smartphone einen Autounfall als solchen erkennt - und automatisch den Notruf wählt. Auch die Apple Watch könnte das Feature erhalten, das 2022 kommen soll. Seit der Series 4 verbaut Apple in der Apple Watch eine Sturzerkennung, dank der die Smartwatch einen möglichen schweren Sturz von Nutzer:innen erkennen und einen Rettungsdienst oder die Notfallkontakte anrufen kann. Mit dem kommenden Update watchOS 8.1 können Nutzer:innen die Apple Watch so konfigurieren, dass sie Stürze etwa nur während eines Trainings erkennen soll. Jetzt soll Apple laut ...

