The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2021



ISIN Name

CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD

AU000000FTT2 FACTOR THERAPEUT.

DE000NLB3UL6 NORDLB 21/27

FI4000008719 TIKKURILA OY

SE0012481232 ATARI S.A. SDR/1

US032654AL98 ANALOG DEVICES 16/21

US05971J1025 BANCORPSOUTH BANK DL 2,5

US30227M3034 EXTRAC.OIL+GAS NEW DL-,01

US6048711039 MISONIX INC. DL-,01

US92339V3087 VEREIT INC. DL-,0001

XS1600481821 BURGER KING FR.17/23 FLR

