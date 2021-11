Eine spektakuläre 12-minütige Show über eine 4,7 km lange Strecke entlang der Uferpromenade zwischen der Insel Al Marjan und dem Dorf Al Hamra

Das Organisationskomitee für die Silvesterfeier in Ras Al Khaimah plant ein weiteres spektakuläres pyrotechnisches Feuerwerk, das den Guinness-Weltrekorden würdig ist und das 2022 mit Pyrodronen, Lichtern, Farben und Formen begrüßen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211101005930/de/

Ras Al Khaimah New Year's Eve fireworks celebration to dazzle with two new Guinness World Record attempts to welcome 2022 (Photo: AETOSWire)