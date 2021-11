DGAP-Ad-hoc: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

01.11.2021 / 21:43 CET/CEST

Berlin, 1. November 2021 Mister Spex SE: Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2021 Der Vorstand der Mister Spex SE, dem führenden digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa, hat heute seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 aktualisiert. Das abgeschwächte Umsatzwachstum mit Korrektionsbrillen belastet die Entwicklung des bereinigten EBITDA. Während sich die Umsatzentwicklung insgesamt im dritten Quartal im Rahmen der Erwartungen des Vorstands entwickelte, wuchsen die Umsätze mit Korrektionsbrillen zuletzt langsamer. Die ab Oktober 2021 erwartete Umsatzbeschleunigung im margenstarken Geschäft mit Korrektionsbrillen setzte nicht in dem erwarteten Umfang ein und kann aus derzeitiger Sicht auch im weiteren Jahresverlauf nicht mehr kompensiert werden. Auf Gesamtjahressicht erwartet der Vorstand nun ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 4 Mio. Euro bis 5 Mio. Euro (bisher: Erhöhung des bereinigten EBITDA gegenüber 6,8 Mio. Euro im Vorjahr). Der Vorstand präzisiert zudem seine Umsatzprognose und rechnet mit einem Anstieg von 17% bis 19% im Geschäftsjahr 2021 (vorher: Anstieg von rund 20% gegenüber Vorjahr). Die angepasste Prognose entspricht einem Umsatzwachstum von 38% bis 40% gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 und hat keinen Effekt auf die mittelfristige Strategie des Unternehmens, das Umsatzwachstum zu beschleunigen und die Profitabilität zu steigern. Mister Spex veröffentlicht am 24. November 2021 die Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Erklärende Hinweise zu dem Begriff bereinigtes EBITDA finden sich im Halbjahresbericht 2021 der Gesellschaft auf Seite 13. Der Bericht ist online verfügbar unter www.ir.misterspex.com.



