Mega-Leak!: Glow Lifetech - Wirksames Mittel gegen Covid-19, Long-Covid, Grippe, Morbus Crohn oder Arthritis?

Anzeige / Werbung

Die in der Schweiz entwickelte Technologie, für die Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) kommerzielle (teilweise auch exklusive) Verwertungsrechte für die USA, für Kanada und Mexiko erworben hat, könnte es möglich machen, dass Patienten auf völlig natürliche Art behandelt und gesunden können! Unzweifelhafte Studienergebnisse weisen darauf hin!

Wirkstoffe, die normalerweise vom Körper schlecht aufgenommen oder auch wieder schnell ausgeschieden werden, erhalten durch die sogenannte "Mizellisierung" eine höhere "Bioverfügbarkeit" im Organismus. Dies bewirkt, dass bekannt positiven Wirkungen dieser Wirkstoffe, sich weitaus ausgeprägter zeigen. Eine Kombination aus Beifuß, Weihrauch, Kurkumin und Vitamin C, genannt Artemic, war in klinischen Versuchen unter FDA Auflagen gegen Covid-19 höchst erfolgreich. Forscher glauben, mit dieser Wirkstoffkombination noch ein viel weiteres Feld an Krankheiten behandeln zu können:

Quelle: impactmedia.com

Aus dem Artikel: ArtemiC wurde in einer Studie mit 50 Covid-19-Patienten in Indien und Israel getestet. "Die Patienten befanden sich in einem schlechten Zustand, hatten Fieber und medizinische Vorbelastungen wie Diabetes oder Fettleibigkeit - Risikofaktoren für einen schweren Verlauf", erklärt Dr. Nadya Lisovoder, CEO am Galilee Clinical Bio Research, das die Studie durchführte. Etwa die Hälfte der Patienten erhielt ArtemiC, die andere ein Placebo. "Am Ende der Studie zeigten 100 Prozent der Patienten in der Behandlungsgruppe eine Verbesserung. Innerhalb von 15 Tagen der Nachuntersuchung hatten sich alle vollständig erholt", fasst Dr. Nadya Lisovoder die Ergebnisse zusammen. Und sie betont die breiten Einsatzmöglichkeiten des Mittels:

Der Ansatz von ArtemiC ist, eine systemische Entzündung zu stoppen. Deshalb dürfte es nicht nur gegen Covid-19 nützlich sein. Es gibt viele Krankheiten, die mit einem Zytokinsturm zusammenhängen: Grippe, Lungenentzündung, Morbus Crohn oder rheumatoide Arthritis. Wir glauben, dass die entzündungshemmende und immunmodulatorische Wirkung von ArtemiC gegen viele Krankheiten sehr nützlich sein kann. Dr. Nadya Lisovoder, CEO Galilee Bio Clinical Research

In unserer Praxis hatten wir bislang 33 Long Covid-Patienten. Alle waren nach einer Gabe von ArtemiC bereits nach 14 Tagen beschwerdefrei. Dr. Martin Edlinger, Facharzt an der Clinica Austria in Alicante

Mein Zustand verschlechterte sich zusehends und ich dachte schon, ich müsse damit eben leben. Doch dann hatte ich die Möglichkeit, ArtemiC auszuprobieren. Innerhalb von zwei Tagen hatte ich 60 Prozent meiner Lungenkapazität zurück, nach drei Tagen waren es 90 Prozent. Es war ein wunderbares Gefühl, endlich wieder frei durchatmen zu können. ArtemiC hat mir mein Leben wieder zurückgegeben. Jan Kling, Long Covid Patient

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) wird davon profitieren können, denn man hat die kommerziellen Rechte an der MyCell-Technologie, die ArtemiC zugrunde liegt, für Nordamerika erworben. In den vergangenen Tagen wurden zwei wichtige Meilensteine vermeldet:

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS ) gab bekannt, dass man die erste Reaktorausrüstung zur Herstellung von MyCell®-Mittel (wie z.B. Artemic) und die CSA-Zulassung für die Anlage erhalten hat ( Link ). Der Reaktor ist nun einsatzbereit und der essentielle Ausrüstungsgegenstand, der die Umwandlung von schlecht zu absorbierenden Inhaltsstoffen in klare, wasserkompatible Konzentrate mit schnellem Wirkungseintritt, hoher Absorption und präziser Dosierung ermöglicht.

gab bekannt, dass man die erste Reaktorausrüstung zur Herstellung von MyCell®-Mittel (wie z.B. Artemic) und die CSA-Zulassung für die Anlage erhalten hat ( ). Der Reaktor ist nun einsatzbereit und der essentielle Ausrüstungsgegenstand, der die Umwandlung von schlecht zu absorbierenden Inhaltsstoffen in klare, wasserkompatible Konzentrate mit schnellem Wirkungseintritt, hoher Absorption und präziser Dosierung ermöglicht. Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS ) gab auch bekannt, dass man KGK Science und Fryer Inc., zwei externe regulatorische Berater, engagiert hat, um die Kommerzialisierung für Artemic (und auch andere Mittel basierend auf der MyCell®-Technologie) in den USA und in Mexiko zu unterstützen ( Link )

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) macht nun Nägel mit Köpfen: Die Zulassung für das Covid-19-"Wundermittels" ArtemiC, das bei klinischen Versuchen unter FDA-Auflagen eine Genesungsrate von 100% zeigte (mehr im Haupttext), wird in Kanada, USA und Mexiko in Angriff genommen.

Glauben Sie nicht auch, dass nach der Zulassung von Artemic in Nordamerika die wundertätige Wirkung schnell die Runde machen könnte. Denken sie nur an den völlig verrückten Run auf das Entwurmungsmittel für Tiere "Ivermectin", das in gewissen Kreisen als Covid-19 Wundermittel gehandelt wurde. Meinung Autor