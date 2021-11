"MIR4" stellt "Arbalist" vor, einen Armbrustspezialisten mit zerstörerischen Kräften.

Bei MMORPG "MIR4", mit über einer Million gleichzeitigen Benutzern, wird am 2. November ein umfangreiches Update durchgeführt. Inbegriffen sind die Veröffentlichung einer neuen Klasse, Arbalist ein Armbrustkämpfer mit extrem zerstörerischen Kräften und die Enthüllung des Klassenwechselsystems. Zu den zusätzlichen Inhalten gehören ein riesiger Feldboss, Crimson Emperor Utukan, und ein neues Wachstumssystem Einsamkeitstraining. Darüber hinaus werden XDRACO-Gegenstände aktualisiert und der offizielle Dienst DSP (DRACO Staking Program) gestartet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211101006050/de/

Bei MMORPG "MIR4", mit über einer Million gleichzeitigen Benutzern, wird ein umfangreiches Update durchgeführt. Es wird die Veröffentlichung einer neuen Klasse, Armbrustschütze- ein Armbrustkämpfer mit extrem zerstörerischen Kräften und die Enthüllung des "Klasse Ändern"-Systems beinhalten. Zu den zusätzlichen Inhalten gehören ein riesiger Feldboss, Purpurroter Kaiser Utukan, und ein neues Wachstumssystem, Einsamkeitstraining. Darüber hinaus werden XDRACO-Gegenstände aktualisiert und der offizielle Dienst DSP (DRACO Staking Program) gestartet. (Grafik: Business Wire)

"Arbalist" ist die einzige Klasse für physische Langstreckenangriffe in "MIR4". Arbalist demonstriert extreme Zerstörungskraft und ein hohes Maß an Überlebensfähigkeit, indem er eine Armbrust kombiniert mit Kampfsport verwendet. Mit mächtigen Area-of-Effect-Fähigkeiten können auch Gruppen von Monstern effizient gejagt werden, und die Spieler können einen neuen Spielstil mit einer Scharfschützen-Komponente ausprobieren, die für "MIR4"-Benutzer eine neue Erfahrung darstellt.

Das Klassenwechselsystem kann die Klasse eines bestehenden Charakters ändern, während die Wachstumswerte beibehalten werden. Spieler können zwischen den fünf Klassen wechseln und wählen, darunter die neue Klasse Arbalist sowie Krieger, Zauberer, Taoist und Lanzenreiter. Der riesige Feldboss, Crimson Emperor Utukan, wird ebenfalls veröffentlicht. Der Crimson Emperor Utukan erscheint jeden Freitag um 23:00 Uhr in der Zeitzone jedes Regionsservers in Crimson Abaddon, das sich im vierten Stock von Snake Valley befindet. Spieler, die im Kampf mit dem Feldboss erfolgreich sind, erhalten 50 Schatztruhen.

Einsamkeitstraining ist ein Wachstumssystem, das die vier "Blutgefäße" stärken kann; das "Konzeptionsgefäß", das "Gouverneursgefäß", das "Durchgangsgefäß" und das "Gürtelgefäß" für Spieler ab Level 70. Blutgefäße können bis Stufe 10 durch Aufrüstung mit Energie und Materialien verstärkt werden.

Darüber hinaus werden die mit dem DRACO-Emblem gekennzeichneten XDRACO-Gegenstände aktualisiert, und der offizielle DSP-Dienst beginnt. Die XDRACO-Gegenstände können durch In-Game-Gegenstände und DSP erhalten und über EXCHANGE BY DRACO gehandelt werden. Spieler können ihren DRACO bei DSP einzahlen und XDRACO-Gegenstände durch eine Ziehung erwerben. Die Wahrscheinlichkeit, den Gegenstand zu gewinnen, steigt mit zunehmendem Einzahlungsbetrag und Zeitraum, und diejenigen, die die Ziehung nicht gewinnen, werden 100 des eingezahlten DRACO zurückerstattet bekommen.

From my battle to our war! (Von meiner Schlacht zu unserem Krieg!) Weitere Informationen zu den kommenden Updates finden Sie auf der offiziellen Website.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211101006050/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin Presse:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, PR-Managerin

yeonghyun@wemade.com