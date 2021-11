Sanya, China (ots/PRNewswire) -Sanya, die beliebte Kurstadt an der Südspitze der Insel Hainan, hat eine allgemeine Ankündigung herausgegeben, um die Ausrichtung von Großveranstaltungen in der Stadt im Jahr 2022 durch alle Sektoren der Gemeinde zu fördern. Alle interessierten Organisationen, kommerzielle Einrichtungen, Institutionen, Regierungsbehörden und sozialen Einrichtungen, ob aus China oder aus dem Ausland, sind herzlich dazu eingeladen, große Tourismus-, Kultur- und Sportveranstaltungen in Sanya zu veranstalten, die kreativ und wirkungsvoll sind und einen Mehrwert für die Kultur und Wirtschaft der Stadt bieten.Um mit den Veränderungen Schritt zu halten, die in und um Sanya als Folge des Baus des Freihandelshafens von Hainan und des Internationalen Tourismus-Konsumzentrums aufgetreten sind, wird die Stadtverwaltung von Sanya ab dem 20. Juli 2021 jedes Jahr Sonderfonds für solche Großveranstaltungen einrichten. Die Mittel werden aus dem Finanzhaushalt der Stadtverwaltung finanziert und dazu verwendet, alle Organisationen, die an der Ausrichtung qualifizierter Tourismus-, Kultur- und Sportveranstaltungen in Sanya interessiert sind, zu ermutigen und zu beraten, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung und Förderung von Veranstaltungen liegt, die die Entwicklung des Tourismusmarktes in der Nebensaison fördern.Sanya beabsichtigt die Entwicklung umfangreicher öffentlicher Fitnessprogramme, großer Sportveranstaltungen und Tourismusfestivals sowie kreativer und innovativer Tourismus-, Kultur- und Sportaktivitäten; die Förderung und Bereitstellung von Orientierungshilfen für kommerzielle Einrichtungen, die Tourismus-, Kultur- und Sportveranstaltungen in großem Umfang planen und organisieren möchten, welche sowohl die Wirtschaft ankurbeln als auch Potenzial für weitere Entwicklung bieten; sowie die Unterstützung und Förderung solcher Veranstaltungen durch Anreizfonds und Orientierungshilfen.Die Mittel werden in den folgenden Formen zur Verfügung gestellt:- Unterstützungsfond1. Unterstützung großer Kultur- und Sportveranstaltungen, die von Regierungsbehörden und angeschlossenen Institutionen für die Öffentlichkeit organisiert werden.2. Unterstützung von Großveranstaltungen, die von Regierungsbehörden und ihren verbundenen Institutionen in Zusammenarbeit mit kommerziellen Unternehmen organisiert werden. Der Unterstützungsfonds für eine Veranstaltung kann bis zu 30 % der Gesamtausgaben für die Veranstaltung ausmachen.- AnreizfondDer Fonds dient der Förderung von Großveranstaltungen, die von kommerziellen Einrichtungen selbst organisiert werden. Die Höhe der Förderung darf 50 % der Gesamtausgaben für die Veranstaltung und insgesamt 1 Million Yuan nicht übersteigen und unterliegt einer Bewertung der Leistung der Veranstaltung nach Abschluss der Veranstaltung.Sanya ermutigt interessierte kommerzielle Unternehmen, die Unterstützungs- und Anreizfonds für ihre Großveranstaltungen zu beantragen, die in Kombination mit den lokalen Besonderheiten und Ressourcen von Sanya dazu beitragen, das kulturelle und sportliche Leben der lokalen Bevölkerung zu bereichern und ein interessantes Umfeld für Investitionen bieten. Durch groß angelegte Veranstaltungs-IPs mit großer Markenbekanntheit und erheblichen Wertsteigerungsvorteilen ergibt sich für Veranstaltungsorganisatoren, Teilnehmer und lokale öffentliche Dienstleister eine Win-Win-Situation, die den Bau von Hainans Internationalem Tourismus-Konsumzentrum und des Freihandelshafens von Hainan voll und ganz unterstützt.Wenn Sie ein qualifiziertes Projekt haben, wenden Sie sich bitte an:- Ji Yu vom leitenden Gruppenbüro für Großveranstaltungen der Stadt Sanya des Tourismus-, Kultur-, Radio-, Fernseh- und Sportbüros von Sanya, 0086-898-88272228- Ma Nan von der Tourismusbehörde Sanya unter sytpb.mn@sanya.gov.cn oder 0086-898-88568853Weitere Informationen zu Sanya finden Sie auf: https://www.visitsanya.com/Pressekontakt:Guan Zhaosytpb.gz@sanya.gov.cn(86) 898-88616699Original-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151761/5061556