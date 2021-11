DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

SHOP APOTHEKE EUROPE BEARBEITET ERSTE E-REZEPTE.



02.11.2021 / 06:45

2. November 2021. Die ersten E-Rezepte sind bei SHOP APOTHEKE EUROPE eingereicht und erfolgreich bearbeitet worden. Dieser Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens wurde vergangenen Donnerstag erreicht. Am 28. Oktober ging das erste offizielle E-Rezept bei SHOP APOTHEKE EUROPE ein. Inzwischen sind weitere Verordnungen dieser Art im Rahmen des E-Rezept-Pilotprojektes der gematik in der Region Berlin-Brandenburg eingetroffen.



Seit über zwei Jahren hat SHOP APOTHEKE EUROPE an den Vorbereitungen für die Einführung des E-Rezepts gearbeitet; diesen Sommer wurden sie abgeschlossen. Die erfolgreiche Bearbeitung des ersten E-Rezepts zeigt, dass alle relevanten Prozesse -sowohl im Front- als auch im Backend - reibungslos funktionieren. Das Pilotprojekt der gematik für elektronische Rezepte startete in Deutschland im Juli 2021 in der Fokusregion Berlin-Brandenburg.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase konnte SHOP APOTHEKE EUROPE jetzt unter Beweis stellen, wie gut das Unternehmen auf den Umgang mit elektronischen Rezepten vorbereitet ist. Das erste E-Rezept erreichte vor kurzem das neue Logistikzentrum und wurde im automatisierten Prozess reibungslos bearbeitet. "Das ist ein großer Erfolg für unser Projektteam und unser gesamtes Unternehmen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir auf diesen spannenden Moment hingearbeitet.", sagt CEO Stefan Feltens. "Als Deutschlands führende Online-Apotheken-Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheit aller KundInnen täglich zu verbessern, sind wir nun bestens aufgestellt, um KundInnen, die verschreibungspflichtige Medikamente benötigen, einen noch besseren Service bieten zu können."

Nach der aktuell laufenden Testphase in Berlin-Brandenburg und einer bundesweiten Einführungsphase im Dezember 2021, soll das E-Rezept ab 1. Januar 2022 für alle Verordnungen von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für gesetzlich Versicherte in Deutschland verpflichtend werden. PatientInnen können E-Rezepte dann direkt im Online-Shop oder über die SHOP APOTHEKE App einreichen.

Die Bearbeitung eines per Post eingereichten E-Rezepts in Papierform wird bei SHOP APOTHEKE ebenfalls möglich sein. KundInnen können selbst entscheiden, welche Methode für sie am Praktischsten ist. SHOP APOTHEKE EUROPE rechnet damit, dass sich das E-Rezept nach einer Einführungsphase zügig in Deutschland etablieren wird: "Wir erwarten eine schnelle Akzeptanz des E-Rezepts bei unseren KundInnen. Digitale Dienstleistungen gehören heute zur Lebenswirklichkeit in allen Altersgruppen und wir freuen uns, dass wir unseren KundInnen nun endlich auch diesen sicheren und schnellen Weg der Rezeptabwicklung anbieten können", so Chief Commercial Officer und Firmen-Mitgründer Stephan Weber.



ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.

Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.

Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice.Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.



PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien:

Sven Schirmer

Tel: +49 221 99 53 44 31

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien:

Bettina Fries

Tel: +49 211 75 80 779

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations:

Carmen Herkenrath

Tel: +31 77 850 6109

E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com

Thomas Schnorrenberg

Tel: +49 151 46531317

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

