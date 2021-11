Das LYCRA ONE-Portal umfasst die neuesten Innovationen, eine Stoffbibliothek, ein Wissenszentrum, Zertifizierungsdienste und Merchandising-Assets, die eine digitale Zusammenarbeit zwischen Fabrikanten und Händlern ermöglichen.

The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Lösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, gab heute den Start seines LYCRA ONE Online Network Exchange bekannt. Das neue Online-Kundenportal ermöglicht es Marken, Einzelhändlern und Bekleidungsherstellern, sich mit einem globalen Netzwerk von Herstellern zu vernetzen, welches sich auf die Wissenschaft von Komfort, Passform und Leistung konzentriert.

The LYCRA ONE portal enables mills and retailers to collaborate digitally. (Photo: Business Wire)

Schon vor der Pandemie gab es auf dem Markt einen Bedarf an einem digitalen Angebot, mit dem Marken und Einzelhändler virtuell mit Werken und Fabrikanten in Kontakt treten können, ohne dabei die Vorteile eines persönlichen Kontakts zu verlieren. Über das LYCRA ONE-Portal können die Nutzer innovative Faserlösungen mithilfe der digitalen Stoffbibliothek finden. Die Nutzer können auch direkt mit den Fabrikanten in Kontakt treten, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder zu erweitern, sich über die Möglichkeiten zu informieren und Produktkataloge einzusehen.

"The LYCRA Company verfügt über ein vielfältiges Innovationsportfolio, und wir müssen uns die digitale Transformation zu eigen machen", so Julien Born, CEO von The LYCRA Company. "Die Einführung des LYCRA ONE Portals nutzt unsere Konnektivität in der gesamten Wertschöpfungskette für Bekleidung und Körperpflege und bietet eine nahtlose Lösung aus einer Hand, um die Ideen unserer Kunden rasch vom Konzept zur Markteinführung zu bringen."

Das LYCRA ONE-Portal bietet ein Kompetenzzentrum, in dem Benutzer auf exklusive Inhalte wie Webinare, Broschüren und Videos zu neuen Fasertechnologien, Branchentrends, Marketing, Nachhaltigkeit und mehr zugreifen können. Diese Ressourcen unterstützen die Nutzer dabei, den Mehrwert von The LYCRA Company und seinen innovativen Lösungen zu optimieren und so Produkte anzubieten, die die Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllen und Inspiration für neue Ideen bieten.

Über das LYCRA ONE-Portal haben Kunden Gelegenheit, innovative Marketing- und Merchandising-Lösungen zu entdecken, darunter Marken-Assets und Anhängeetiketten für Kleidungsstücke. Darüber hinaus können Anfragen für Markenlizenzvereinbarungen und Faserzertifizierungen gestellt werden, die dazu beitragen, die Qualität der Produkte mit der Stärke der Marke LYCRA zu unterstreichen.

Wenn Sie mehr erfahren und sich beim LYCRA ONE Portal anmelden möchten, besuchen Sie one.lycra.com und klicken Sie auf den Anmelde-Link.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und stellt innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie her. The LYCRA Company hat ihren Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und ist weltweit für ihre innovativen Produkte, ihr technisches Know-how, ihre nachhaltigen Lösungen und ihren unübertroffenen Marketing-Support bekannt. Zu The LYCRA Company gehören führende Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX, und TACTEL. Die Geschichte der LYCRA Company reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als das erste Elasthan-Garn, die LYCRA-Faser, erfunden wurde. Heute konzentriert sich The LYCRA Company darauf, den Wert der Produkte ihrer Kunden zu erhöhen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA und LYCRA ONE sind Warenzeichen von The LYCRA Company.

