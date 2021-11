DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BOOSTER - Die Ständige Impfkommission (Stiko) will kurzfristig entscheiden, ob Auffrischungsimpfungen gegen das Corona-Virus in Deutschland für alle empfohlen werden: "Die Ständige Impfkommission prüft im Moment sehr intensiv, ob sie Auffrischungsimpfungen für alle Bevölkerungsgruppen empfehlen wird", sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprechen, wobei geprüft werden müsse, in wieweit diese Ergebnisse auf Deutschland übertragbar seien. (Funke Mediengruppe)

GELDWÄSCHE - Der Deutsche Richterbund hat die künftige Bundesregierung aufgefordert, Geldwäsche entschlossener zu bekämpfen. "Eine neue Ampel-Regierung ist gefordert, den Rechtsstaat im Kampf gegen Geldwäsche rasch nach ihrem Amtsantritt besser aufzustellen", sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn. "Es braucht dafür nicht vorrangig schärfere Gesetze oder neue Zuständigkeiten, sondern deutlich mehr spezialisierte Finanzermittler und bundesweit einige hundert zusätzliche Staatsanwälte, Rechtspfleger und Richter." (Funke Mediengruppe)

DIGITALISIERUNG - Die Digitalisierung der Behörden in Deutschland kommt nur langsam voran. Zum Stichtag 30. September waren erst 84 von geplanten 575 Verwaltungsdienstleistungen bundesweit in jeder Gemeinde online zugänglich. Die Zahl geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf Parlamentsanfrage des FDP-Digitalpolitikers Torsten Herbst hervor. Nach dem Onlinezugangsgesetz sollen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen bis Ende 2022 insgesamt 575 Dienstleistungen per Internet zugänglich sein. (Funke Mediengruppe)

ENERGIEKOSTEN - Angesichts der steigenden Energiekosten drängen die von SPD und Grünen geführten Länder Niedersachsen und Baden-Württemberg darauf, bundesweit auch Vermieter an den Zusatzkosten durch den CO2-Preis auf Öl und Gas zu beteiligen. In der vergangenen Legislaturperiode war die Lastenverteilung zwischen Mietern und Vermietern am Veto der Unionsfraktion gescheitert. "Klar ist, dass wir hier einen neuen Anlauf unternehmen werden", sagte der niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies (SPD). Die Kostenaufteilung schaffe Anreize für Vermieter, die energetische Sanierung des eigenen Bestands voranzutreiben. (Handelsblatt)

EU-KLIMAFONDS - Vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen in Berlin hat der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, die Einrichtung eines grünen Kapitalfonds auf europäischer Ebene vorgeschlagen. "Wenn die EU einen Technologie- und Klimafonds im Umfang von 30 Milliarden Euro auflegen würde, könnte man damit in den nächsten fünf Jahren sicherlich Investitionen in Höhe von 250 Milliarden Euro auslösen", sagte er. Im Bundesetat müssten dafür nur etwa 750 Millionen Euro zurückgestellt werden, um einen deutschen Anteil von 5 Milliarden Euro zu garantieren. (Spiegel)

EU - Die Altersversorgung der EU-Beamten und -Politiker wird für die europäischen Steuerzahler immer teurer. Wie aus EU-internen Berechnungen hervorgeht, beliefen sich die langfristigen Kosten der Pensionen Ende 2020 auf 116 Milliarden Euro. Das waren 18,4 Milliarden Euro (18,8 Prozent) mehr als im Jahr zuvor. (Bild-Zeitung)

