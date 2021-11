EQS Group-Ad-hoc: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Private Equity

Matador Partners Group AG: Q3 2021 Reporting, bestes Quartal der Unternehmensgeschichte - Gewinnerwartung erhöht



Matador Partners Group AG

Q3 2021 Reporting Bestes Quartal der Unternehmensgeschichte

Weitere Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Gewinnerwartung erneut erhöht

Sarnen, 2. November 2021 - Die Investitionsstrategie der Matador Partners Group AG mit ihrem Fokus auf Secondary Private Equity spielt ihre Stärken weiter voll aus: Nachdem sich das Portfolio der Matador bereits im erstem Halbjahr 2021 sehr positiv entwickelt hat, beschleunigte sich dieser positve Trend im Q3 2021 weiter: Alle Beteiligungen der Matador weisen positive Ergebnisse aus und die Matador erhielt zahlreiche Ausschüttungen, was zu dem erfolgreichsten Quartal der Unternehmensgeschichte führte. Die Beteiligung an der WR AG wurde nach dem erfolgten Börsengang wie geplant vollständig verkauft. Außerdem konnte im Juli 2021 eine weitere Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt werden: Die Liquidität wurde im Rahmen mehrerer Secondary Private Equity Transaktionen investiert, aus welchen die Matador eine Nettorendite von 16% p.a. erwartet. Die Matador Partners Group AG punktet mit einer Rendite von 530% bzw. 12,8% p.a. seit Gründung. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Secondary Private Equity Strategie der Matador vor allem auch in Krisenzeiten sehr stabil ist: Die hervorragenden Opportunitäten in schwierigen Zeiten legen den Grundstein für eine überaus erfolgreiche Performance in den darauffolgenden Jahren. Auf Grund all dieser positiven Entwicklungen erwartet die Matador Partners Group AG ein sehr erfolgreiches GJ 2021 und erhöht ihre Gewinnerwartung erneut auf 5 - 6 Mio. CHF Gewinn nach Steuern. Über die Matador Partners Group AG

Die Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert. Kontakt

Matador Partners Group AG

office@matador-partners-group.com

Tel: +41/41/6621062

Datei: Matador Partners Group AG: Q3 2021 Reporting, bestes Quartal der Unternehmensgeschichte - Gewinnerwartung erhöht

