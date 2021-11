Was sich eigentlich positiv anhört, hat negative Folgen für viele Mitarbeiter: Der Dialysespezialist will weltweit rund 5.000 Stellen abbauen und sich schlanker aufstellen. Mit dem Umbau sollen bis 2025 die jährlichen Kosten um 500 Mio. Euro sinken. Angesichts der Kostenexplosion durch die Corona-Pandemie und vielen verstorbenen Blutwäschepatienten steht der Konzern unter Druck, darauf zu reagieren. Erste Nettoeinsparungen erwartet FMC bis Ende des Jahres 2023. Die für das Programm erforderlichen Einmalinvestitionen bezifferte der Konzern auf rund 450 bis 500 Mio. Euro.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

FRESENIUS MEDICAL CARE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de