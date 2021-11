The following instruments on XETRA do have their first trading 02.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.11.2021Aktien1 SE0016278154 Hilbert Group AB2 CA49926X1050 Knowlton Development Corporation Inc.3 JP3921290007 Mercari Inc.4 KYG6610J2093 Noble Corp.5 US1427952023 Carlsberg AS ADR6 KYG393871085 Globalfoundries Inc.7 FR0000033243 Immobilière Dassault S.A.8 FR0000121691 NRJ Group S.A.9 US74907L1026 Quoin Pharmaceuticals Ltd.10 SE0016101521 Soltech Energy Sweden AB11 US12740C1036 Cadence Bank12 AU0000184202 Dominion Minerals Ltd.Anleihen1 XS2401591800 Finnvera PLC2 HK0000778206 The Agricultural Development Bank of China3 CA135087M847 Canada, Government of...4 US14040HCJ23 Capital One Financial Corp.5 US172967ND99 Citigroup Inc.6 CH1142754253 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG7 BE6331562817 Aliaxis Finance S.A.8 XS2403519601 Blackstone Private Credit Fund9 PTCCCAOM0000 Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL10 US172967NE72 Citigroup Inc.11 US715638DW93 Peru, Republik12 XS2399976195 Rothesay Life PLC13 FR0127112433 Allianz Banque S.A.14 XS2404651163 Banco Santander S.A.15 US172967NF48 Citigroup Inc.16 IT0005466013 Italien, Republik17 US494368CD38 Kimberly-Clark Corp.18 US715638DU38 Peru, Republik