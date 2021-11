NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartung an das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr dürfte nun steigen. Allerdings sei die Zahl aktiver Kunden nicht so stark gestiegen wie von ihm erhofft. Mit dem Begriff aktiver Kunden meint das Unternehmen Menschen, die in den vergangenen drei Monaten mindestens eine Kochbox bestellt haben./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 20:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

