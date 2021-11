Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Stunde vor Börsenstart ein Minus von gut einem Prozent. Das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn hingegen nur wenig verändert erwartet. Während die US-Indizes am Vorabend noch leichte Zugewinne verbuchen konnten, zeigten sich die Märkte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...