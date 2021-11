Bei BASF (WKN: BASF11) laufen die Geschäfte aktuell so richtig rund. Tatsächlich wird das Geschäftsjahr wohl einige Rekorde mit sich bringen. Dem Aktienkurs merkt man die hervorragende Entwicklung aber nicht an. Das hat inzwischen dazu geführt, dass die Aktie auf Basis einiger Kennzahlen so richtig günstig bewertet ist. Grund genug also, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen. Bei BASF laufen die Geschäfte auf Hochtouren Bei BASF laufen die Geschäfte so gut, dass die Prognose für das Gesamtjahr ...

