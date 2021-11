NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Analyst Sebastian Patulea nannte das vorgelegte Zahlenwerk des Kochboxenlieferanten in einer ersten Reaktion am Montagabend "beeindruckend". Dabei verwies er auf das angehobene Jahresumsatzziel, aber auch auf die Verbesserung des operativen Ergebnisses, "insbesondere vor dem Hintergrund des Kostendrucks", wie er schrieb./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 18:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 18:07 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

HELLOFRESH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de