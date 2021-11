Die österreichische Erste Group Bank AG (ISIN: AT0000652011) hält an ihren Plänen fest, für das vierte Quartal 2021 nach Genehmigung durch eine außerordentliche Hauptversammlung am 25. November 2021 eine zusätzliche Dividende in Höhe von 1 Euro je Aktie auszuschütten, da die EZB ihre Empfehlung hinsichtlich Dividendenzahlungen aufgehoben hat. Die Erste Group plant für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 1,60 ...

