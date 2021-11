Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) meldete heute die Berufung von Christine Elliott zum Managing Director Head of Global Corporate Affairs. Elliott wird in dieser neu geschaffenen Funktion den Dialog von Moody's mit wichtigen Akteuren wie etwa Mitarbeitern, politischen Entscheidungsträgern, Regierungsvertretern und Medien führen.

"Für ein weltweit tätiges, integriertes Risikobewertungsunternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir mit unseren zahlreichen Stakeholdern klar kommunizieren und kontinuierlich in Kontakt bleiben", sagte Rob Fauber, President und Chief Executive Officer von Moody's. "Christine hat unsere Herangehensweise an Kommunikation und das Markenmanagement seit ihrem Eintritt bei Moody's erheblich weiterentwickelt und ist gut aufgestellt, um unseren Dialog, unser Engagement und unsere externen Beziehungen als Head of Global Corporate Affairs weiter zu stärken."

Global Corporate Affairs bündelt die Bereiche Global Communications Brand Management, Corporate Social Responsibility (einschließlich der Moody's Foundation) und Government Relations Regulatory Affairs von Moody's. Die neue Funktion koordiniert die interne und externe Positionierung, Marke und Beziehungen von Moody's, um das Verständnis für das einzigartige Wertversprechen des Unternehmens als weltweit integriertes Risikobewertungsunternehmen beim Umgang mit Herausforderungen, die das Unternehmen, die Finanzen und die Wirtschaft betreffen, zu vertiefen.

Christine Elliott wechselte Anfang dieses Jahres als Managing Director Global Head of Communications and Branding zu Moody's. Vor Moody's war Elliott als Executive Vice President-Worldwide Communications bei Mastercard und Chief Communications Officer bei S&P Global tätig. Überdies bekleidete sie leitende Kommunikationsfunktionen bei American Express, unter anderem als Chief Communications Officer für American Express Global Business Travel. Eine frühere berufliche Station war die Tätigkeit als Journalistin für ABC News, wo sie mit einem Emmy ausgezeichnet wurde.

Elliott erwarb einen B.A. in Kommunikations- und Politikwissenschaften an der Universität Michigan.

